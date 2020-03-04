Дотації на видобуток вугілля зросли у 3,7 раза - Мінекоенерго

Протягом 2016-2019 років на державних шахтах України видобуток зменшився майже вдвічі, водночас розмір дотації на 1 тонну вугільної продукції зросла майже в 3,7 раза.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля у Facebook.

"На державних вугільних підприємствах України в період з 2016 року по 2019 рік видобуток зменшився майже вдвічі: з 6,7 млн тонн до 3,5 млн тонн , а дотація на 1 тонну вугільної продукції зросла майже в 3,7 р. - з 246 грн на 1 тонну у 2016 році до 908 грн на 1 тонну у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що найближчим часом очікується суттєве зниження темпів зростання видобутку європейською вугільною галуззю внаслідок скорочення середньорічного попиту на вугілля на європейських ринках.

"Основними виробниками вугілля в світі є: Китай, США, Австралія, Індонезія, Індія, Росія", - нагадали у пресслужбі.

Видобуток вугілля в країнах, що розвиваються, протягом останніх 10 років продовжує зростати, натомість розвинені країни поступово скорочують виробництво та споживання вугілля.

Вагоме падіння використання вугілля очікується і в США внаслідок переведення понад 30% ТЕС на природний газ. Крім того, зниження цін на вугілля впливає на виробників в усьому світі, змушуючи скорочувати інвестиції у вугільну галузь.

За прогнозами Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA), частка вугілля в кінцевому світовому енергоспоживанні до 2050 року має скоротитися втричі від рівня 2015 року за рахунок збільшення у споживанні відновлюваних джерел енергії та заміщення вугілля електричною енергією.