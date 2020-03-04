У Нацбанку розповіли, як економічне сповільнення Китаю "зачепить" Україну

Вже є перші сигнали того, що китайська економіка сповільнюється, і це впливає на економіку торговельних партнерів Китаю. Однак Україна, швидше за все, виявиться не в першій групі впливу з огляду на структуру вітчизняного експорту.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє пресслужба Нацбанку y Facebook.

"Ми бачимо вже перші сигнали того, що китайська економіка сповільнюється. І це впливає на економіку торгових партнерів Китаю. Але Україна, швидше за все, виявиться не в першій групі впливу. У першій групі впливу ті країни, які потужно вбудовані у виробничий ланцюжок Китаю. У нас, звичайно, близько третини експорту руди йде до Китаю, тобто ми теж залежимо від китайської промисловості. Але майже 50% нашого експорту – це харчова продукція в різних її компонентах. А цей сегмент страждає все ж таки менше", - сказав Сологуб.

Він зауважив, що звісно можуть бути логістичні проблеми, але не більше.

"Ще один важливий аспект – ціни. Поки ми бачимо, що ефект падіння цін на наш імпорт (в першу чергу на нафту і газ) значно переважує ефект падіння цін нашого експорту (тих самих чорних металів і руди). Тобто поки значних негативних тенденцій через коронавірус ми не бачимо", - додав Сологуб.

Як повідомлялось, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) 2 березня знизила прогноз зростання світового до 2020 року з 2,9% до 2,4% через вплив коронавірусу на економіку.

Прогноз зростання КНР знижений до рівня нижче 5%, тоді як торік китайський ВВП зріс на 6,1%.

3 березня 2020 року Федеральна резервна система (ФРС) США терміново знизила базову відсоткову ставку на 0,5 відсоткового пункту з метою убезпечити національну економіку від наслідків поширення Covid-19.