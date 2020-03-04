Продукція українського виробника привернула увагу на міжнародній виставці в Італії

Найбільший виробник натуральної шкіри в Україні компанія «В-Центр» представила свою продукцію на міжнародній шкіряній виставці LINEAPELLE в Мілані, Італія. «В-Центр» став єдиним українським виробником серед учасників цієї престижної виставки.

Компанія «В-Центр» представила низку новинок галантерейної шкіри у модних пастельних кольорах осінь-зима 2020-2021 років. Серед них: новий галантерейний артикул Сорренто рослинного дубління, що має натуральне лице, спеціальне оздоблення, є еластичним та приємним на дотик (товщина від 1,6 до 3,0 мм); артикул Кальярі, який має ефект старої шкіри з парафіновим оздобленням і добре тримає форму (випускається у товщині: 1.6 – 1.8, 1.8-2.0); новий артикул Крейзі Хорс Люкс з парафіновим оздобленням, шліфований, має сильний ефект затемнення (товщиною 1.4-2.0 мм).

Також була представлена шкіра Ремінна рослинного дубління з новими видами оздоблення лиця.

Під час участі у виставці на стенді «В-Центр» відбулись численні зустрічі та успішні переговори із закордонними виробниками галантереї. Наприклад, було укладено контракт з галантерейною фабрикою з Іспанії.

«Участь у міжнародній виставці LINEAPELLE – ще одне підтвердження високої якості натуральної шкіри українського виробництва, яка відповідає усім міжнародним стандартам та є затребуваною в руслі сучасних модних тенденцій», - зазначив директор компанії «В-Центр» Андрій Шевченко.

Виставка LINEAPELLE заснована в 1981 році, проходить двічі на рік (лютий і вересень) у виставковому центрі Мілана. LINEAPELLE є найбільшою міжнародною подією для професіоналів, представляючи інновації та визначаючи тенденції розвитку світової шкіряної галузі. Тут представлені натуральна шкіра, аксесуари, синтетичні матеріали і компоненти, а також обладнання для виробництва взуття, шкіргалантереї. У виставці взяли участь більше ніж 1300 компаній з понад 40 країн світу.

Компанія «В-Центр» заснована у 2014 році і є провідною на українському ринку виробництва натуральної шкіри. Завод «В-Центр», розташований у місті Вознесенськ, Миколаївської області – найбільше виробництво шкіри повного циклу в Україні. Виробничі площі підприємства – 55 тис. кв.м, кількість працівників – 300 чоловік. «В-Центр» також має власні філії (склади) у Дніпрі, Харкові і Львові. Щороку завод «В-Центр» виробляє близько 90 млн дм² готової продукції. Підприємство «В-Центр» сертифіковано за міжнародним стандартом ISO 9001:2015 «Система управління Якістю» та 14001:2015 «Система екологічного управління». Завод «В-Центр» також має сертифікат LWG (Leather Working Group, екологічність виробництва шкіри) та EcoVadis (рейтинг сталого розвитку постачальників у міжнародних ланцюжках постачання).

Фото: «В-Центр»