Фонд гарантування 15-й раз спробує продати нерухомість Імексбанку в Одесі
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Фонд гарантування виставив на відкриті торги нежитлову будівлю, що перебуває на балансі АТ «Імексбанк» загальною площею - 12 101,4 м. кв. та понад 500 одиниць основних засобів (зокрема: телекомунікаційне обладнання, серверне обладнання, оргтехніка, кондиціонери, жалюзі, метало-пластикові конструкції). Торги відбудуться 5 березня 2020 р. за голландською моделлю аукціону на майданчику FFN (ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн»)", - йдеться в повідомленні.
Дане приміщення розташоване в центрі Одеси, у парковій зоні з виходом до скверу Ботанічний трикутник.
Початкова ціна лоту – 284,64 млн грн.
У Фонді гарантування зауважують, що цей об’єкт уже 14 разів виставлявся на торги, в тому числі через ProZorro.Продажі, але досі не був викуплений.