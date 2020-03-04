Фонд гарантування 15-й раз спробує продати нерухомість Імексбанку в Одесі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на аукціоні 5 березня 2020 року продає нежитлову будівлю в Одесі та понад 500 одиниць основних засобів, які перебувають на балансі АТ «Імексбанк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування виставив на відкриті торги нежитлову будівлю, що перебуває на балансі АТ «Імексбанк» загальною площею - 12 101,4 м. кв. та понад 500 одиниць основних засобів (зокрема: телекомунікаційне обладнання, серверне обладнання, оргтехніка, кондиціонери, жалюзі, метало-пластикові конструкції). Торги відбудуться 5 березня 2020 р. за голландською моделлю аукціону на майданчику FFN (ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн»)", - йдеться в повідомленні.

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Дане приміщення розташоване в центрі Одеси, у парковій зоні з виходом до скверу Ботанічний трикутник.

Початкова ціна лоту – 284,64 млн грн.

У Фонді гарантування зауважують, що цей об’єкт уже 14 разів виставлявся на торги, в тому числі через ProZorro.Продажі, але досі не був викуплений.