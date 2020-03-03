В Україні гострий дефіцит молочної сировини – асоціація

Фактичне виробництво молочної сировини становить близько двох третин від показників Держстату.

Про це заявив голова ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський під час ХІІІ Міжнародного молочного конгресу, повідомила пресслужба АВМ (Асоціації виробників молока).

"Згідно статистичних даних, виробництво молока в Україні складає близько 9 млн тонн, проте такого об’єму немає. Фактично ми маємо не більше 6 млн тонн", - сказав Чагаровський.

Також, навів він статистичні дані, на 3% за минулий рік скоротилася переробка полока порівняно із 2018 роком.

Голова Спілки молочних підприємств зазначив, що такої низької кількості виробництва, переробки та споживання молока в Україні не було протягом останнього сторіччя. Так, за його словами, у 1991-1995 роках Україна була на шостому місці у світі із виробництва молока.

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Для виправлення ситуацію, вважає Чагаровський, треба створити Національну програму розвитку молочної та молокопереробної галузей.

"Серед основних стратегічних цілей розвитку молочної галузі до 2030 року – внесення змін до маркетингових стратегій через виробництво інноваційних конкурентоспроможних продуктів. Також є необхідність модернізації переробних підприємств для збільшення енергоефективності та підвищення екологічних стандартів та створення центру підготовки фахівців для галузі", - наголосив керівник профільної спілки.

Також він зауважив, що для захисту внутрішнього ринку, зокрема потрібно об’єднати зусилля у боротьбі проти фальсифікатів, ввести дзеркальні квоти на імпорт молочних продуктів.

На думку фахівця, щоб зупинити зменшення виробництва молока і збільшення залежності від імпортних молокопродуктів, необхідно докласти виробникам і переробникам спільних зусиль.

"Необхідно укладати річні контракти між виробником і переробником з прогнозованою ціною на сировину шляхом встановлення цінових кордонів… Окрім того, потрібно привести базові показники молочної сировини до європейських норм", - підсумував Чагаровський.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Україна скоротила виробництво молокопродукції на 2,3% ― до 1,98 млн тонн, у порівнянні із 2018 роком.

Зокрема, виробництво питного молока зменшилося на 2,9% (до 969,1 тис. тонн), сирів – на 5% (до 193,9 тис. тонн), вершкового масла – на 15% (до 89,3 тис. тонн). Також за минулий скоротилося виробництво сухого знежиреного (на 10,6%, до 33,7 тис. тонн) та згущеного (на 2%, до 34,1 тис. тонн) молока, казеїну (на 27,5%, до 5,3 тис. т) та сироватки (на 14%, до 59,9 тис. тонн). Зросло за 2019 рік виробництво кисломолочних продуктів (на 2,5%, до 415,3 тис. тонн), морозива (на 5,1%, до 156,9 тис. тонн), а також сухого незбираного молока (на 38%, до 17,8 тис. тонн).