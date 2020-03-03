В Україні гострий дефіцит молочної сировини – асоціація
Про це заявив голова ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський під час ХІІІ Міжнародного молочного конгресу, повідомила пресслужба АВМ (Асоціації виробників молока).
"Згідно статистичних даних, виробництво молока в Україні складає близько 9 млн тонн, проте такого об’єму немає. Фактично ми маємо не більше 6 млн тонн", - сказав Чагаровський.
Також, навів він статистичні дані, на 3% за минулий рік скоротилася переробка полока порівняно із 2018 роком.
Голова Спілки молочних підприємств зазначив, що такої низької кількості виробництва, переробки та споживання молока в Україні не було протягом останнього сторіччя. Так, за його словами, у 1991-1995 роках Україна була на шостому місці у світі із виробництва молока.
Для виправлення ситуацію, вважає Чагаровський, треба створити Національну програму розвитку молочної та молокопереробної галузей.
"Серед основних стратегічних цілей розвитку молочної галузі до 2030 року – внесення змін до маркетингових стратегій через виробництво інноваційних конкурентоспроможних продуктів. Також є необхідність модернізації переробних підприємств для збільшення енергоефективності та підвищення екологічних стандартів та створення центру підготовки фахівців для галузі", - наголосив керівник профільної спілки.
Також він зауважив, що для захисту внутрішнього ринку, зокрема потрібно об’єднати зусилля у боротьбі проти фальсифікатів, ввести дзеркальні квоти на імпорт молочних продуктів.
На думку фахівця, щоб зупинити зменшення виробництва молока і збільшення залежності від імпортних молокопродуктів, необхідно докласти виробникам і переробникам спільних зусиль.
"Необхідно укладати річні контракти між виробником і переробником з прогнозованою ціною на сировину шляхом встановлення цінових кордонів… Окрім того, потрібно привести базові показники молочної сировини до європейських норм", - підсумував Чагаровський.
Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Україна скоротила виробництво молокопродукції на 2,3% ― до 1,98 млн тонн, у порівнянні із 2018 роком.
Зокрема, виробництво питного молока зменшилося на 2,9% (до 969,1 тис. тонн), сирів – на 5% (до 193,9 тис. тонн), вершкового масла – на 15% (до 89,3 тис. тонн). Також за минулий скоротилося виробництво сухого знежиреного (на 10,6%, до 33,7 тис. тонн) та згущеного (на 2%, до 34,1 тис. тонн) молока, казеїну (на 27,5%, до 5,3 тис. т) та сироватки (на 14%, до 59,9 тис. тонн). Зросло за 2019 рік виробництво кисломолочних продуктів (на 2,5%, до 415,3 тис. тонн), морозива (на 5,1%, до 156,9 тис. тонн), а також сухого незбираного молока (на 38%, до 17,8 тис. тонн).