Газ для населення: частка Нафтогазу становить 2%

Частка групи "Нафтогаз" у сегменті постачання газу побутовим споживачам становить близько 2%.

Про Укрінформу повідомили у пресслужбі НАК.

"Наразі частка групи Нафтогаз у сегменті постачання газу побутовим споживачам становить близько 2%. При цьому Нафтогаз багато років забезпечує наявність обсягів газу, необхідних для потреб усіх побутових споживачів, які користуються газом в Україні, хоч і не постачає газ безпосередньо більшості з них", - ідеться у повідомленні.

Більшу частину ринку роздрібного постачання газу для населення займають компанії-посередники - газзбути - які належать операторам розподільчих мереж (облгазам).

Нафтогаз очікує, що лібералізація ринку газу для всіх категорій споживачів відбудеться у травні 2020 року, коли завершиться дія режиму спеціальних обов’язків з продажу газу населенню та будуть усунені обмеження для побутових споживачів щодо зміни постачальника природного газу.

У зв'язку з цим Нафтогаз готується розширити свою присутність на ринку побутових споживачів.

"Готуючись до вільної конкуренції на споживчому ринку, Нафтогаз впроваджує пілотні проєкти з управління клієнтським досвідом і підвищення якості обслуговування для побутових споживачів. Компанія розробляє нові продукти для населення, а також малого та середнього бізнесу. У січні цього року група запустила нову онлайн платформу для обслуговування клієнтів gas.ua. Крім того, Нафтогаз співпрацює з регулятором ринку щодо спрощення процедури зміни постачальника газу для побутових споживачів", - розповіли у НАК.

Як повідомляв Укрінформ, на думку голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, ринок газу для населення може запрацювати, якщо виконати дві умови: дозволити громадянам змінювати постачальника незалежно від наявності боргів і заборонити облгазам відключати споживача протягом року після переходу.