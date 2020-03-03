Забродський прокоментував деякі положення оборонного держзамовлення

Забродський прокоментував деякі положення оборонного держзамовлення

Укрінформ
Державне оборонне замовлення (ДОЗ) на 2020 рік містить певні проблемні напрямки.

Таку думку висловив народний депутат, колишній командувач Десантно-штурмовийх військ Михайло Забродський (фракція партії "Європейська солідарність") в коментарі Укрінформу.

Зокрема, за словами Забродського, попри задекларовану підтримку вітчизняного військово-промислового комплексу в цьому документі передбачається закупівля польської техніки: “В ДОЗ ми бачимо не підтримку вітчизняного виробника, а польську машину “Онцилла”.

На думку депутата, занепокоєння викликає й фінансування закупівлі бойових броньованих бронемашин. “Це дуже чутлива сфера, тому що тут чимало виробничих і комерційних інтересів. І, на жаль, як не дивно, страждають врешті-решт Збройні сили. Тому що є різні виробники, різні двигуни, різна база тощо. Досьогодні це питання не було вирішено і зараз не проглядаються спроби вирішити, попри заяви про нові підходи до ДОЗу”, - заявив Забродський.

Особливу стурбованість у нього викликає закупівля великокаліберних боєприпасів. “Якщо говорити про великі калібри боєприпасів - 152 мм, - то там ситуація взагалі якась напівкомерційна, напівполітична. Я не можу уявити, як снаряд, який в тому році коштував близько 30 тисяч гривень, зараз у нього закладається ціна на наступний рік 2 тисячі гривень... Якщо припустити на хвилинку, що це робиться навмисно, щоб завалити всі тендери, щоб точно нічого не купити, то тут вже виникають питання трохи іншого профілю”, - вважає Забродський.

Читайте також: Державне оборонне замовлення цьогоріч сягне рекордних 30 мільярдів — Абромавичус

Є у депутата запитання і щодо закупівлі протитанкових ракетних комплексів, які обладнані для ведення вогню вночі, повітряно-десантної техніки, закупівлі автомобілів для ЗСУ та розподілу виділених коштів.

“Є певні суто комерційні питання — це повернення боргових зобов'язань держави певним банкам, яким держава заборгувала протягом попередніх років. Викликає певне здивування те, що дуже поспішають з цим поверненням, незважаючи на те що договірними зобов'язаннями передбачено ще декілька років для того, щоб їх виконати”, - зазначив Забродський.

При цьому він зазначив, що комунікація з Міністерством оборони стосовно проблемних питань є. "Тут справа в іншому: що ДОЗ, як документ, на комітеті ще не розглядався. Сподіваємось отримати відповіді на всі ці питання”, - заявив депутат.

Коментуючи заяву міністра оборони Андрія Загороднюка щодо доцільності розсекретити ДОЗ на 50%, Забродський висловив думку, що, як і в будь-якій справі, тут дуже важливий баланс.

"Не можна говорити про розсекречення буквально 50% ДОЗу. Це ж не означає, що з 500 сторінок ми розсекретимо 250. Можна вести мову про те, що, дійсно, певні статті, певні напрямки мають бути відкритими, за винятком тих пунктів, які мають бути прихованими і які мають вплив на національну безпеку і оборону”, - наголосив Забродський.

Як повідомлялося, раніше журналіст Юрій Бутусов висловив думку про існування проблеми з фінансуванням нового оборонного замовлення і скорочення певних програм.

Проте у Міноборони заявили, що проєкт «ДОЗ-2020» цілком забезпечить потреби у захисті держави, і всі програми буде збережено.

фото: фейсбук Порошенка

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-