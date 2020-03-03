Забродський прокоментував деякі положення оборонного держзамовлення

Державне оборонне замовлення (ДОЗ) на 2020 рік містить певні проблемні напрямки.

Таку думку висловив народний депутат, колишній командувач Десантно-штурмовийх військ Михайло Забродський (фракція партії "Європейська солідарність") в коментарі Укрінформу.

Зокрема, за словами Забродського, попри задекларовану підтримку вітчизняного військово-промислового комплексу в цьому документі передбачається закупівля польської техніки: “В ДОЗ ми бачимо не підтримку вітчизняного виробника, а польську машину “Онцилла”.

На думку депутата, занепокоєння викликає й фінансування закупівлі бойових броньованих бронемашин. “Це дуже чутлива сфера, тому що тут чимало виробничих і комерційних інтересів. І, на жаль, як не дивно, страждають врешті-решт Збройні сили. Тому що є різні виробники, різні двигуни, різна база тощо. Досьогодні це питання не було вирішено і зараз не проглядаються спроби вирішити, попри заяви про нові підходи до ДОЗу”, - заявив Забродський.

Особливу стурбованість у нього викликає закупівля великокаліберних боєприпасів. “Якщо говорити про великі калібри боєприпасів - 152 мм, - то там ситуація взагалі якась напівкомерційна, напівполітична. Я не можу уявити, як снаряд, який в тому році коштував близько 30 тисяч гривень, зараз у нього закладається ціна на наступний рік 2 тисячі гривень... Якщо припустити на хвилинку, що це робиться навмисно, щоб завалити всі тендери, щоб точно нічого не купити, то тут вже виникають питання трохи іншого профілю”, - вважає Забродський.

Є у депутата запитання і щодо закупівлі протитанкових ракетних комплексів, які обладнані для ведення вогню вночі, повітряно-десантної техніки, закупівлі автомобілів для ЗСУ та розподілу виділених коштів.

“Є певні суто комерційні питання — це повернення боргових зобов'язань держави певним банкам, яким держава заборгувала протягом попередніх років. Викликає певне здивування те, що дуже поспішають з цим поверненням, незважаючи на те що договірними зобов'язаннями передбачено ще декілька років для того, щоб їх виконати”, - зазначив Забродський.

При цьому він зазначив, що комунікація з Міністерством оборони стосовно проблемних питань є. "Тут справа в іншому: що ДОЗ, як документ, на комітеті ще не розглядався. Сподіваємось отримати відповіді на всі ці питання”, - заявив депутат.

Коментуючи заяву міністра оборони Андрія Загороднюка щодо доцільності розсекретити ДОЗ на 50%, Забродський висловив думку, що, як і в будь-якій справі, тут дуже важливий баланс.

"Не можна говорити про розсекречення буквально 50% ДОЗу. Це ж не означає, що з 500 сторінок ми розсекретимо 250. Можна вести мову про те, що, дійсно, певні статті, певні напрямки мають бути відкритими, за винятком тих пунктів, які мають бути прихованими і які мають вплив на національну безпеку і оборону”, - наголосив Забродський.

Як повідомлялося, раніше журналіст Юрій Бутусов висловив думку про існування проблеми з фінансуванням нового оборонного замовлення і скорочення певних програм.

Проте у Міноборони заявили, що проєкт «ДОЗ-2020» цілком забезпечить потреби у захисті держави, і всі програми буде збережено.

фото: фейсбук Порошенка