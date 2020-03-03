Федеральна резервна система США екстрено знизила облікову ставку

Федеральна резервна система (ФРС) США терміново знизила базову відсоткову ставку з метою убезпечити національну економіку від наслідків поширення COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні CNN Business.

"Федеральна резервна система у вівторок знизила базову відсоткову ставку на 0,5 відсоткового пункту через побоювання, що спалах коронавірусу може завдати шкоди економіці США", - зауважується у повідомленні.

Це перше екстрене зниження процентної ставки з 2008 року, і це також є найбільшим разовим зниженням з того часу. Нова базова відсоткова ставка становить від 1% до 1,25%.

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"Попри те, що основа американської економіки залишається міцною, коронавірус створює ризики для економічної діяльності", - зауважили в цьому зв'язку в центробанку США.

Лише минулого тижня кілька чиновників ФРС заявили, що поки зарано говорити про зниження показників в умовах глобального поширення коронавірусу. Минулої п'ятниці голова ФРС Джером Пауелл оприлюднив заяву, що центробанк діятиме належним чином.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

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За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Фото: Bloomberg