Мінфін залучив 6,6 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 березня 2020 року залучило до державного бюджету 6,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Незважаючи на турбулентність на ринках капіталу у зв'язку зі змінами в настроях інвесторів, Мінфін продовжує успішно виконувати план фінансування державного бюджету. Міністерство фінансів на аукціоні 03 березня 2020 року запропонувало інвесторам номіновані в гривні державні облігації з терміном обігу 6 місяців та номіновані в іноземній валюті (євро) папери з терміном обігу 9 місяців. За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено 6 583 млн грн (6-місячні номіновані в гривні ОВДП – 1 026 млн грн; 9-місячні номіновані в євро ОВДП – €201 млн, або 5 557 млн грн)", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,6 млрд грн.