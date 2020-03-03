“Чомусь збиткова на папері”: Гончарук сподівається на позитив від приватизації зернової корпорації

Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу на приватизацію 100% акцій ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Сьогодні (3 березня - ред.) на своєму засіданні уряд передав Фонду державного майна України 100% акцій великих державних підприємств, серед яких підприємство “Державна продовольчо-зернова корпорація України” (ДПЗКУ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою подальшої приватизації на цих держпідприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сподівається, що завдяки приватизації ДПЗКУ зможе модернізувати свої потужності та створити нові робочі місця.

“Це найбільша корпорація - експортер зерна в Україні та найбільший в країні виробник борошна. На папері чомусь збиткова та неефективна. Завдяки приватизації підприємство зможе модернізувати свої потужності, створити нові робочі місця та сплачувати більше податків до Державного бюджету України”, - коментує Гончарук рішення уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Публічне акціонерне товариство “Державна продовольчо-зернова корпорація України” – національний оператор зернового ринку України. 227 вагових комплексів і 47 елеваторів, стратегічні з точки зору логістики активів, потребують оновлення та інвестицій.

За підсумками 2018/2019 маркетингового року ДПЗКУ збільшила свій консолідований дохід на 3,41 млрд грн порівняно із попереднім сезоном - до 13,81 млрд грн. Операційний прибуток за 2018/2019 МР становив біля 223 млн грн.

ДПЗКУ 17 січня 2020 року виплатила Ексімбанку Китаю 115,9 млн дол. США в рахунок погашення заборгованості за кредитом.

Кредитна угода на суму 1,5 млрд дол. щодо фінансування поставок зернових китайському партнеру була укладена між Корпорацією та Ексімбанком Китаю у 2012 році і діє до 2027 року.

4 грудня 2019 року рішенням Кабінету міністрів керівником АТ ”Державна продовольчо-зернова корпорація України" призначений Саймон Чернявський, який до цього очолював агрохолдинг “Мрія”. За 4 роки Чернявський вивів “Мрію”, яка мала 1,2 млрд дол. США боргу, з кризи, після чого холдинг був переданий стратегічному інвестору.

Крім ДПЗКУ, уряд 3 березня 2020 року передав на велику приватизацію ще три великі держкомпанії: завод “Більшовик” (АТ “Перший київський машинобудівний завод”), ДАК “Хліб України” та ДП “Артемсіль”.