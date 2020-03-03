Кабмін затвердив стратегічний план зайнятості населення до 2020 року

Кабінет міністрів 3 березня затвердив план заходів щодо державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“Уряд затвердив план заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затверджений 3 березня 2020 року план заходів, спрямованих на вирішення нагальних питань у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць, розроблений Мінекономіки.

“Цей стратегічний документ є основою для подальших кроків, що сприятимуть підвищенню зайнятості, детенізації праці, створенню легальних робочих місць. Ми передбачили нові підходи, зокрема, навчання протягом життя, розширення можливостей для людей із інвалідністю, відкриваємо підприємницький потенціал українців”, - прокоментувала рішення уряду заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко.

Наголошується, що план передбачає реформування Державної служби зайнятості, яка має перетворитися на сервісну установу, що відповідає на реальний запит та потреби людей та роботодавців.

У Мінекономіки зазначають, що план заходів має напрямки: розвиток національної економіки як основи для забезпечення продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць; стимулювання розвитку підприємництва та самозайнятості; забезпечення створення гідних умов праці та детінізація відносин у сфері зайнятості населення; розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечення створення умов для професійного навчання впродовж життя; забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці. Сприяння зайнятості молоді; реформування державної служби зайнятості та забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці; забезпечення реалізації ефективної державної політики у сфері трудової міграції.

Очікується, що реалізація плану заходів матиме позитивний вплив на ринок праці, сприятиме повній та продуктивній зайнятості, забезпеченню гідних умов праці, збільшенню кількості робочих місць для усіх соціальних груп населення, збалансуванню попиту і пропонування щодо обсягу і рівня кваліфікації робочої сили на ринку праці.

На базі зазначеного плану заходів також будуть розроблені інші документи, що регулюють сферу праці та зайнятості. Над реалізацією цього плану працюватимуть як центральні, так і місцеві органи влади, сторони соціального діалогу, науковці, суб’єкти ринку праці. До підготовки були залучені широкий спектр громадських організацій, представники роботодавців та профспілок.