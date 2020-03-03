На дорогах побільшає інспекторів Укртрансбезпеки, які "важитимуть" фури

В Україні збільшиться кількість інспекторів Укртрансбезпеки, що контролюватимуть навантаження фур на автошляхах.

Відповідне рішення уряду було ухвалене у вівторок на засіданні Кабміну, повідомив у Telegram Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Контроль за перевантаженими фурами на автошляхах стане ефективнішим. Закуплені раніше 78 комплексів габаритно-вагового контролю потребують штату для їх обслуговування. Рішення уряду дозволяє залучити ще 200 інспекторів Укртрансбезпеки за рахунок скорочення територіальних відділень", - написав він.

Гончарук підкреслив, що захист доріг від руйнування порушниками - один із пріоритетів безпеки людей на дорогах.

Фото: dnepr.info