Нафта дорожчає в очікуванні підсумків зустрічі країн ОПЕК

Ціни на нафту у вівторок зростають другий день поспіль на очікуваннях, що світові центральні банки зважаться на фінансове стимулювання для компенсації наслідків спалаху коронавірусу.

А також завдяки зростанню оптимізму щодо подальшого скорочення видобутку, яке ОПЕК, можливо, узгодить на цьому тижні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures злетіли на $0,91 (1,75%) - до $52,81 за барель. Вчора їх ціна виросла на $2,23 (4,49%), склавши на закриття $51,9 за барель.

Котирування квітневих ф'ючерсів WTI на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на $0,95 (2,03%) - до $47,70 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна злетіла на $1,99 (4,45%), завершивши день на рівні $46,75 за барель. Це стало максимальним денним зростанням з середини вересня.

Міністри фінансів Групи семи та керівники найбільших центральних банків планують провести сьогодні телеконференцію, щоб скоординувати свої дії у відповідь на спалах коронавірусу Covid-19.

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Найбільші центробанки світу, включаючи Федеральний резерв США, Банк Японії і Банк Англії, раніше натякали на те, що в разі необхідності вони відреагують на вірусну кризу з тим, щоб підтримати економіки.

Оптимізм, який зростає щодо того, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) а її союзники узгодять додаткове зменшення нафтовидобутку на міністерській нараді 5-6 березня у Відні, також названо попутним вітром для ринків.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 52,31 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 52,77 долара за барель, що на 87 центів вище за рівень закриття торгів ($51,90).