Єрмак обговорив з главою МЗС Швеції безпекову ситуацію на Донбасі

Андрій Єрмак під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде обговорив безпекову ситуацію на Донбасі та активізацію двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Очільниця зовнішньополітичного відомства Швеції наголосила на цілковитій підтримці зусиль Президента України для забезпечення мирного врегулювання. Міністр підтвердила також позицію її держави щодо збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських домовленостей. У цьому контексті окрему увагу було приділено майбутньому головуванню Швеції в ОБСЄ у 2021 році", - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили перспективи розширення діяльності шведських інвесторів в Україні та подальшу активізацію двосторонньої торговельно-економічної співпраці.

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Як поінформували у пресслужбі, Єрмак подякував Анн Лінде за міцну підтримку України з боку шведського уряду, насамперед за послідовну позицію Швеції на підтримку відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, а також допомогу уряду України у проведенні реформ.

Як повідомлялося, глава МЗС Швеції в рамках дводенного візиту до України планує відвідати Донбас.

Фото: сайт Президента