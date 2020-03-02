"Претензії за законослухняність": Нафтогаз прокоментував позов від АМКУ

НАК "Нафтогаз України" не має права не виконувати постанов Кабінету міністрів, у тому числі щодо визначення цін на природний газ. Водночас споживачі, якщо їх не влаштовує ціна, не зобов'язані цей ресурс купувати.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу у Facebook, відповідаючи на оприлюднені АМКУ підозри у зловживанні компанією монопольним становищем.

"Нагадаємо також, що уряд зобов‘язав Нафтогаз продавати газ постачальникам газу для населення на умовах, визначених постановою про спецобов‘язки (ПСО). В цьому Кабмін спирався на статтю 11 Закону України «Про ринок природного газу». Нафтогаз не має права не виконувати вимоги уряду, прописані у постанові про ПСО", - зазначили в компанії.

Там додали, що ціни на газ для населення визначалися безпосередньо Кабінетом міністрів України.

"Зокрема, ціна та умови постачання газу для цієї категорії споживачів з 1 листопада 2018 чітко встановлені постановою КМУ 867 від 19 жовтня 2018 року ", - роз'яснили в пресслужбі.

При цьому є ще один важливий момент: жоден покупець газу в Україні не зобов‘язаний купувати газ у Нафтогазу на цих умовах.

"На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу - з числа як імпортерів, так і приватних видобувників. Тобто: ми мусимо постачати на визначених урядом умовах. Однак ніхто не мусить на цих умовах купувати. І вибір є", - підсумували в компанії.

Наразі у Нафтогазі не отримували офіційних повідомлень від АМКУ.

"Антимонопольний комітет України сьогодні написав, що підозрює Нафтогаз у «зловживаннях при визначенні цін» на газ для потреб населення з 1 листопада 2018 року. Станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень від АМКУ. Але, схоже, до нас є претензії за нашу законослухняність", - вважають у компанії.

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У НАК очікують на більш детальну інформацію від регулятора щодо розпочатого провадження і обіцяють всебічно сприяти встановленню істини.

Як повідомляв Укрінформ, 2 березня 2020 року стало відомо, що Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи проти НАК "Нафтогаз України" за ознаками зловживання монопольним становищем на ринках природного газу. Як пояснили у пресслужбі АМКУ, зловживання здійснювалося шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу.