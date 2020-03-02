В Україні прогнозують помірне зростання долара

Долар на цьому тижні зміцниться по відношенню до гривні, готівковий долар у банках через тиждень може торгуватися близько 24,6/24,9 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,6/24,9 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-1,0%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,45 грн до 24,59 грн (+ 0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрдилінг", за цей же час зросли з 24,50/24,52 до 24,75/24,78 (+ 1,0%).

Основна причина тиску на гривню за останній тиждень - зниження інтересу іноземних інвесторів до купівлі ОВДП. Це відбувається, по-перше, через глобальне зниження інтересу до ризикових активів на тлі спалаху епідемії коронавірусу. По-друге, через досить швидке зниження прибутковості держоблігацій слідом за зниженням ключової ставки НБУ.