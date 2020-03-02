На Єдиному казначейському рахунку — понад 17 мільярдів

На Єдиному казначейському рахунку — понад 17 мільярдів

Укрінформ
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на 1 березня 2020 року становили 17,18 млрд грн, що на 5,1 млрд грн більше порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє пресслужба Держказначейства.

Станом на 1 березня 2020 року залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становили 17,18 млрд грн.

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Як повідомлялось, на гривневому Єдиному казначейському рахунку станом на 3 лютого 2020 року обліковувалось 12,1 млрд гривень.

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