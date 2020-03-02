На Єдиному казначейському рахунку — понад 17 мільярдів

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) на 1 березня 2020 року становили 17,18 млрд грн, що на 5,1 млрд грн більше порівняно з попереднім місяцем.

Про це повідомляє пресслужба Держказначейства. Станом на 1 березня 2020 року залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становили 17,18 млрд грн. Читайте також: У Рахунковій палаті назвали причину "гальмування" бюджетних видатків на 2,2 мільярда Як повідомлялось, на гривневому Єдиному казначейському рахунку станом на 3 лютого 2020 року обліковувалось 12,1 млрд гривень.