Кур'єрська служба "Ін Тайм" зупинила логістику та закрила частину відділень

Компанія "Ін Тайм", яка спеціалізується на кур'єрській службі доставки, зупинила логістику та закрила частину відділень.

Про це повідомляється на сайті "Ін Тайм".

"Компанія "Ін Тайм" приносить свої вибачення клієнтам і партнерам. Не дивлячись на зупинку магістральної логістики і закриття частини відділень ми продовжуємо робити все можливе, щоб видати вантажі нашим відправникам/одержувачам", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що 1 березня було досягнуто домовленостей з ключовими гравцями ринку логістики про допомогу в ситуації, що склалася.

"Доставка вантажів буде проведена їх ресурсами в рамках відповідних мереж відділень, де клієнти зможуть отримати очікуване. План відправок залишків вантажів з міст буде опублікований в понеділок", - зазначили в компанії.

Читайте також: Укрпошта знову відправляє посилки до Китаю після двох тижнів перерви

Як відомо, "Ін Тайм" була заснована у 2002 році як логістична компанія, що надає послуги експресдоставки по всій України та за її межами. За даними сайту "Ін Тайм", мережа компанії охоплює всю Україну та налічує понад 602 відділень. Компанія здійснює міжнародну доставку у 220 країн світу.

До структури "Ін Тайм" входять ТОВ "Ін Тайм Фулфілмент" — компанія, що надає комплекс складських послуг, і ZRUCHNA — служба доставки з інтернет-магазинів, що працює у форматі same-day в зручні для клієнта двогодинні інтервали.