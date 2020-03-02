Кабмін погодив призначення в.о. керівників трьох обленерго
Укрінформ
Кабінет міністрів України погодив призначення виконувачів обов'язків керівників Харківобленерго, Хмельницькобленерго та Миколаївобленерго.
Відповідні розпорядження від 26 лютого опубліковані на Урядовому порталі.
Так, згідно з документами, Кабінет міністрів погодився з пропозиціями Фонду державного майна щодо погодження призначення Валерія Гапонова в.о. генерального директора акціонерного товариства "Хмельницькобленерго", Сергія Кугатова — в.о. гендиректора акціонерного товариства "Миколаївобленерго" та Костянтина Логвиненка - в.о. гендиректора акціонерного товариства "Харківобленерго".