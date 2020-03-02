Олександр Олійник, в. о. директора ДП «Морський торговельний порт «Южний»

Сьогодні поняття «морська держава» пов'язують з потужністю українських портів, найбільш глибоководним з яких є «Южний». Через термінали держпідприємства (держстивідор) "Морський торговельний порт "Южний" у 2019 році здійснено перевалювання понад 15 мільйонів тонн вантажів, чистий прибуток склав близько 200 мільйонів гривень.

Однак керівництво державного підприємства переконане, що резерви зі збільшення обсягів перевалювання не вичерпані. Для утримання лідируючих позицій на ринку необхідна модернізація існуючих перевалочних потужностей і технологій обробки вантажів, що підвищить ефективність вантажно-розвантажувальних робіт, а також будівництво нового терміналу з обробки імпортних навалювальних вантажів. Про своє бачення шляхів підвищення ефективності роботи стивідорної компанії – в інтерв'ю Укрінформу розповів виконуючий обов'язки директора порту Олександр Олійник.

НАША МЕТА – ДОСЯГТИ ПЕРЕВАЛЮВАННЯ 100 ТИСЯЧ ТОНН ВАНТАЖІВ НА ДОБУ

- Вже три місяці, як ви призначені Кабміном керівником найбільшого порту Великої Одеси. З чим пов'язуєте переведення по службі з Маріупольського порту в Южний, які першочергові завдання стоять перед держстивідором?

- Вважаю, переведення в порт Южний пов'язане з ефективною роботою Маріупольського держстивідора, у тому числі в умовах блокування морських шляхів Азова з боку РФ.

Я ж, зі свого боку, вдячний трудовому колективу Маріупольського порту, в якому працював з 1992 року, пройшовши шлях від стивідора до керівника. Нам вдалося реалізувати низку серйозних інвестиційних проєктів паралельно з успішним виконанням виробничої програми. Зокрема, ми створили в порту сучасний високотехнологічний термінал з перевалювання сталевого листа, встановили найбільшу в регіоні промислову геліосистему. Цього року завершується перший етап будівництва зернового терміналу, розпочатого у 2018 році. Виробнича потужність всього терміналу становитиме до 2,5 мільйона тонн зерна на рік.

Основними завданнями, які я ставлю перед ДП «Морський торговельний порт «Южний», є збільшення обсягів вантажопереробки, диверсифікація вантажів та зміцнення соціального захисту колективу.

- Відомо, що в Южному ви провели близько десятка зустрічей з працівниками усіх підрозділів. На чому акцентували увагу?

- Насамперед розповів про досягнуті результати, плани з розвитку виробництва та зміцнення соціального захисту. Також вказав на те, що низка виробничих об'єктів підприємства, на мій погляд, потребує реконструкції і модернізації. Без цього не вдасться успішно конкурувати з іншими стивідорними компаніями. Аналіз потенціалу порту показав, що наразі обсяг замовлень на перевалювання вантажів перевищує можливості з перевалювання держстивідора. Щоб виправити ситуацію, потрібні додаткові вкладення у вдосконалення технологій перевалювання, а відповідно – і в парк перевантажувальної техніки, також необхідне розширення складських площ, поліпшення роботи усіх підрозділів порту.

Моя мета – домогтися злагодженої, безперебійної роботи всіх ланок виробничого процесу, зробити підприємство максимально ефективним. У прямій залежності від цього і заробітна плата, яка має стабільно виплачуватися і своєчасно підвищуватися, за наявності такої можливості.

Досягнуті результати роботи минулого року – перевалювання понад 15 мільйонів тонн вантажів. Цей показник треба закріпити і розвивати. Те, що 31 грудня було рекордом, після 1 січня має стати нормою. Перед колективом поставлено завдання – вийти на щомісячне перевалювання в півтора мільйона тонн навалювальних вантажів. Чи це реально? Січневі підсумки свідчать про те, що порт продовжує нарощувати обсяги перевалювання: перероблено понад 1,3 мільйона тонн вантажів, що на 47% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Прийнято 16 суден, у тому числі 11 – типу Capesize (великотоннажний флот дедвейтом понад 175 тисяч тонн – авт.), також опрацьовано понад 21 тисячі піввагонів. Зокрема, здійснено перевалювання більш ніж мільйона тонн руди, 197 тисяч тонн вугілля. Перевалювання транзитних вантажів становило понад 265 тисяч тонн – вдвічі більше, ніж у січні 2019 року.

Паралельно вживаємо заходів до вдосконалення технології перевантаження імпортних вантажів, щоб виключити надалі будь-які затримки, які можуть виникнути при обробці суден. Для закріплення лідируючих позицій у галузі необхідно вдвічі скоротити строки обробки великотоннажного флоту. На сьогодні вже розроблений і реалізується комплекс організаційно-технічних заходів з метою модернізації технологій обробки вантажів і забезпечення швидкісного перевалювання – не менше 80-100 тисяч тонн вантажів на добу.

Глобалізація диктує жорсткі вимоги з обслуговування товарних потоків. Для нас це збільшення темпів перевалювання вантажів біля глибоководних причалів, що забезпечить зниження собівартості навантажувально-розвантажувальних робіт, збільшення доходів порту і оплати праці портовиків відповідно. І, що особливо важливо, ми зможемо ще більше зацікавити клієнтів-вантажовідправників працювати саме з портом «Южний». Адже зайва доба стоянки великого балкера біля портового терміналу вартує судновласнику досить дорого.

Хотів би підкреслити: досягнуті виробничі показники дають нам можливість не тільки вдосконалювати технології і диверсифікувати вантажну базу, але і забезпечувати гідний рівень оплати праці портовиків, виконувати інші умови колективного договору. Розробляючи плани щодо вдосконалення роботи порту, ми також враховуємо той факт, що порт є не тільки містоутворюючим, але й основним бюджетоутворюючим підприємством Южного.