Нафта дорожчає в очікуванні скорочення видобутку ОПЕК
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures зросли на $1,59 (3,2%) - до $51,26 за барель. У п'ятницю їх ціна впала на $1,66 (3,18%), склавши на момент закриття $50,52 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилися на $1,32 (на 2,95%) - до $46,08 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна впала на $2,33 (4,95%), завершивши день на рівні $44,76 за барель. Минулого тижня ціна WTI впала на 16,2%, що стало максимальним падінням із грудня 2008 року.
Brent і WTI зросли вперше після шестиденного зниження на тлі побоювань про спалах коронавірусу, який забрала майже 3 000 життів і переполошив світові ринки. Минулого тижня акції знизилися максимально з часів фінансової кризи 2008 року.
"З одного боку, щодо світового попиту на нафту і нафтопродукти все досить похмуро", - сказав Лахлан Шоу, керівник відділу сировинних досліджень у National Australia Bank.
Водночас Саудівська Аравія закликає до погодження скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу цього тижня, а центральні банки все сильніше сигналізують про бажання втрутитися і підтримати ринки, знизивши процентні ставки.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 50,91 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 48,59 долара за барель, що на 1 долар 8 центів нижче за рівень закриття торгів ($49,67).