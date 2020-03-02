Нафта дорожчає в очікуванні скорочення видобутку ОПЕК

Ціни на нафту зросли приблизно на 3% у понеділок після досягнення багаторічних мінімумів, оскільки надії на скорочення видобутку ОПЕК компенсували побоювання про вплив спалаху коронавірусу на попит.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures зросли на $1,59 (3,2%) - до $51,26 за барель. У п'ятницю їх ціна впала на $1,66 (3,18%), склавши на момент закриття $50,52 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилися на $1,32 (на 2,95%) - до $46,08 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна впала на $2,33 (4,95%), завершивши день на рівні $44,76 за барель. Минулого тижня ціна WTI впала на 16,2%, що стало максимальним падінням із грудня 2008 року.

Brent і WTI зросли вперше після шестиденного зниження на тлі побоювань про спалах коронавірусу, який забрала майже 3 000 життів і переполошив світові ринки. Минулого тижня акції знизилися максимально з часів фінансової кризи 2008 року.

"З одного боку, щодо світового попиту на нафту і нафтопродукти все досить похмуро", - сказав Лахлан Шоу, керівник відділу сировинних досліджень у National Australia Bank.

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Водночас Саудівська Аравія закликає до погодження скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу цього тижня, а центральні банки все сильніше сигналізують про бажання втрутитися і підтримати ринки, знизивши процентні ставки.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 50,91 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 48,59 долара за барель, що на 1 долар 8 центів нижче за рівень закриття торгів ($49,67).