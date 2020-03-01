Відроджена Україна становить проблему для Путіна

Україна починає відновлюватися після глибокого післяреволюційного економічного падіння

Ефект післяреволюційних реформ починає відчуватися в Україні, адже економіка країни поволі відновлює зростання й демонструє інші позитивні фактори. Боротьба з корупцією, хоч і повільно, але все ж ведеться, суттєве збільшення заробітних платах заохочує українців повертатися додому з-за кордону, державний борг у співвідношенні до ПДВ впевнено зменшується.

У редакційній колонці колектив Financial Times вказує на два ризики, яких Україні треба конче уникнути, аби не звести нанівець прогрес останніх років: не піддатися на тиск олігархів у сповільненні реформ та віднадити Росію від продовження агресії.

Укрінформ публікує власний переклад статті.

Голова правління Приватбанку Петр Крумханзл

Україна може видаватися заручницею негативних заголовків. Голова правління Приватбанку, найбільшого кредитора у країні, націоналізованого в 2016-му із 5,5 млрд дол діркою в звітності, попередив FT про втечу капіталу та знецінення валюти, у випадку відмови президента Володимира Зеленського від підтримки продовження очищення банку. Минулого тижня наступ підтримуваних Росією повстанців загострив й так гарячий конфлікт у сепаратистських східних регіонах до найвищого рівня за останні місяці. Україну також було проти її волі втягнуто до процесу імпічменту президента США Дональда Трампа.

Фото: Офіс Президента

Однак, залишені поза прискіпливою увагою економічні новини були переважно позитивними. Очолювана прихильними до реформ президентом й парламентом Україна піднімається із занепаду, що став наслідком революції та російського війського вторгнення майже рівно шість років тому. Деякі експерти вважають, що шанси країни продемонструвати економічний зліт нині вищі, ніж будь-коли протягом останніх років.

У січні Київ залучив 1,25 млрд євро кредитних коштів під 4,37% річних, що майже удвічі дешевше, ніж коштували Україні позики близько року тому. Зміцнення національної валюти на 17% протягом минулого року допомогло збільшити валютні резерви у січні до найвищого рівня з 2012-го року. Державний борг знизився з 81% ВВП, як було в 2016-му, до 51%.

Підґрунтя було закладено у період правління колишнього президента Петра Порошенка. Незважаючи на недоліки, його уряд дав раду кільком важливим проблемам та заплатив політичну ціну. Він підвищив ціну на давно субсидований природний газ до ринкового рівня, зумовивши складнощі для споживачів, але полагодивши державні фінанси. Він дозволив центробанку розчистити тіньовий та неефективний банківський сектор. Запроваджені ним антикорупційні заходи поволі починають давати результати.

Допомогли також і кошти, перераховані додому українськими заробітчанами. За підрахунками Світового банку, закордоном працює 5 млн українців, 1-2 млн з них в одній лише Польщі. Це зробило Україну найбільшим у Європі отримувачем грошових переказів, яких у 2018 році надійшло $14,4 млрд. Минулого року притік зменшився до близько $12 млрд, оскільки українці почали повертатися додому, принаджені економічним зростанням у близько 4% та майже 10% збільшенням реальних зарплат в 2019-му.

З часу обрання Зеленського президентом минулого року та отримання його партією “Слуга народу” більшості в парламенті, настільки багато реформістського законодавства було ухвалено, що міжнародні партнери Києва застерегли від жертвування якістю на користь швидкості. У жовтні має набути чинності ключова зміна: коли давню заборону скасують, українцям буде дозволено купляти й продавати родючу землю або використовувати її як заставу для отримання дешевих кредитів. Як наслідок, має підвищитися продуктивність сільського господарства та харчової промисловості.

Ігор Коломойський / Фото: yes-ukraine.org

Нависають два потенційні ризики. Перший, на який вказує керівник Приватбанку, пов’язаний із можливістю зупинки реформ через корумпований контроль українських впливових олігархів над політичним класом. Інвестори висловлювали стурбованість впливом на Зеленського колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського, який бореться за повернення банку, та який допоміг привезти президента до влади. Однак, і в цьому аспекті були обнадійливі події. Президент Зеленський, схоже, дистанціював себе від мільярдера минулого місяця, звільнивши голову свого офісу, який раніше був юристом Коломойського.

Більший ризик пов’язаний із мстивим Кремлем. Володимиру Путіну, очільнику Росії протягом останніх 20 років, некомфортно спостерігати за тим, як Україна зростає швидше за Росію - навіть залишаючись біднішою - після заміни керівництва на вільних виборах минулого року. Без миру у східній Україні на прийнятних для Києва умовах, нещодавня активізація боїв є нагадуванням про важелі, на які Москва досі може тиснути.

Редакційна колегія Financial Time