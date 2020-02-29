Доходи загального фонду держбюджету в лютому виконали на 93,7% - Маркарова

Доходи загального фонду Державного бюджету в лютому 2020 року виконано на 93,7% від розпису.

Про це написала у Facebook міністр фінансів Оксана Маркарова, коментуючи звіт міністерства “Виконання державного бюджету: лютий 2020 року”, розміщений на його сайті.

“Незважаючи на макроекономічні ризики і нові глобальні виклики: доходи загального фонду держбюджету виконано на 93,7% від розпису; сукупні доходи (ЗФ+СФ) на 95,3% від розпису; нова податкова служба перевиконала план на 7,1%, надходження становили 37,1 млрд грн тобто на 2,5 млрд грн більше за розпис”, - йдеться в її пості.

Маркарова підкреслила, що доходи, які адмініструє нова Митна служба, становили 22,6 млрд грн або 78,3% від розпису через міцніший курс та скорочення обсягів імпорту. Але відставання скоротилось.

За її словами, всі значущі видатки проведено. Витрачено менше на обслуговування і погашення боргу завдяки професійній борговій політиці та управлінню ліквідністю.

“І головне: на повній швидкості рухаємося по запровадженню середньострокового бюджетування та Бюджетній декларації на 2021-2023 роки. #TeamMinfin - молодці! Дякую МФУ, ДПС, ДКСУ, ДМС і ДФС за гарну роботу, в чому числі в суботу 29.02) ”, - наголосила міністр.

Фото: kmu.gov.ua