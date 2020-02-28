Криклій назвав дозвіл АМКУ на концесію порту Ольвія позитивним сигналом інвесторам

Дозвіл Антимонопольного комітету України на концесію порту Ольвія в Миколаєві є потужним позитивним сигналом інвесторам.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляється на сайті Мінінфраструктури.

«Дозвіл АМКУ на концесію порту Ольвія є потужним позитивним сигналом інвесторам, що в Україну можна і потрібно заходити з інвестиціями», – заявив Криклій.

Він додав, що Мінінфраструктури йде шляхом практичної реалізації масштабних проєктів державно-приватного партнерства і залучення стратегічних інвесторів у галузь транспортної інфраструктури через механізм концесії, і до перших пілотів концесій була прикута увага багатьох потенційних інвесторів. Криклій зауважив, що потенційні інвестори придивлялися, наскільки в Україні спроможні розробити привабливі проєкти та провести чесні конкурси.

Як повідомляв Укрінформ, 27 лютого Антимонопольний комітет України повідомив про надання дозволу на концесію у порту "Ольвія".

У січні 2020 року Міністерство інфраструктури повідомило, що компанія QTerminals перемогла у конкурсі на концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія". Концесія надається на 35 років. Концесійні умови, зокрема передбачають відрахування компанією щорічних концесійних платежів у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов'язань на 3,4 млрд грн (за 5 років), та вкладень у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини у розмірі 80 млн грн.