Криклій назвав дозвіл АМКУ на концесію порту Ольвія позитивним сигналом інвесторам

Криклій назвав дозвіл АМКУ на концесію порту Ольвія позитивним сигналом інвесторам

Укрінформ
Дозвіл Антимонопольного комітету України на концесію порту Ольвія в Миколаєві є потужним позитивним сигналом інвесторам.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляється на сайті Мінінфраструктури.

«Дозвіл АМКУ на концесію порту Ольвія є потужним позитивним сигналом інвесторам, що в Україну можна і потрібно заходити з інвестиціями», – заявив Криклій.

Він додав, що Мінінфраструктури йде шляхом практичної реалізації масштабних проєктів державно-приватного партнерства і залучення стратегічних інвесторів у галузь транспортної інфраструктури через механізм концесії, і до перших пілотів концесій була прикута увага багатьох потенційних інвесторів. Криклій зауважив, що потенційні інвестори придивлялися, наскільки в Україні спроможні розробити привабливі проєкти та провести чесні конкурси.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 лютого Антимонопольний комітет України повідомив про надання дозволу на концесію у порту "Ольвія".

У січні 2020 року Міністерство інфраструктури повідомило, що компанія QTerminals перемогла у конкурсі на концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія". Концесія надається на 35 років. Концесійні умови, зокрема передбачають відрахування компанією щорічних концесійних платежів у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов'язань на 3,4 млрд грн (за 5 років), та вкладень у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини у розмірі 80 млн грн.

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