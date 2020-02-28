Ціни на нафту можуть показати рекордне тижневе зниження

Ціни на нафту опустилися в п'ятницю до мінімуму більш ніж за рік і можуть зафіксувати максимальне тижневе зниження за понад ніж чотири роки.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 1,41 (на 2,73%) - до $ 50,32 за барель. У четвер їх ціна впала на $ 1,08 (на 2,05%), склавши на закриття $ 51,73 за барель. Водночас квітневі контракти завершили день на мінімумі з грудня 2018 року - $ 52,18 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на квітень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $ 1,39 (на 2,95%) - до $ 45,7 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна впала на $ 1,64 (на 3,37%), завершивши день на найнижчій позначці з січня минулого року - $ 47,09 за барель.

Обидва сорти зафіксували зниження за підсумками п'яти торгів поспіль. Падіння з початку цього тижня, яке становить 13-14%, є максимальним з 2011 року.

Інвестори все більше стурбовані тим, що епідемія Covid-19 може перетворитися в пандемію, оскільки вірус поширився за межі свого епіцентру в Китаї і зафіксований ще в 46 країнах.

Нові випадки зараження коронавірусів, про які повідомлялося в усьому світі, тепер перевершують такі в материковому Китаї, де померло понад 2,7 тис. осіб. Ще 57 смертей були зареєстровані в інших країнах.

"Зниження котирувань нафти з початку спалаху захворювання позначає чутливість сировинних товарів до побоювань щодо зростання глобальної економіки", - повідомляється в звіті Commonwealth Bank of Australia. На думку експертів банку, попит на нафту, ймовірно, буде скорочуватися в разі подальшого поширення коронавірусу за межами Китаю.

Ринки нафти розраховують на додаткове скорочення поставок з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзників, які заявили, що вони адекватно і відповідально відреагують на вірусну кризу.

Група виробників OPEC +, яка нині скорочує видобуток приблизно на 1,2 млн бар. / добу. (б / д), повинна зустрітися у Відні 5-6 березня.

Саудівська Аравія, що раніше заявила про продовження співпраці з Росією щодо нафтової політики, в березні скорочує поставки нафти в Китай як мінімум на 500 тис. б / д через падіння попиту з боку місцевих НПЗ.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 50,32 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 51,00 долара за барель, що на 73 цента нижче за рівень закриття торгів ($ 51,73).