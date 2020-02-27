Ринок землі на референдумі підтримали би 15% українців

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, то 15% українців проголосували б на ньому "за" ринок землі, 62% - "проти", ще 18% не брали б участі.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) "Оцінка діяльності органів влади та реакція на актуальні події: лютий 2020 року".

"Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення відбувався найближчої неділі, 15% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 62% - "проти", ще 18% не брали б участі в голосуванні", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що протягом періоду листопад 2019 року – лютий 2020 року частка прихильників продажу землі знижувалася: 22% - в листопаді, 19% - в грудні, 15% - в лютому.

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КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 21 по 25 лютого 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.