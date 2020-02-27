Програма "Доступні кредити 5-7-9%" включатиме часткові кредитні гарантії

З 1 березня державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" включатиме додаткову опцію - часткові кредитні гарантії, що дозволить вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"З початком весни, 1 березня, державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" включатиме додаткову опцію - кредитні гарантії. Це дозволить вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника", - йдеться в повідомленні.

За словами директора Офісу адміністрування проєктів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну Руслана Гашева, за допомогою запуску другого компоненту програми "Доступні кредити 5-7-9%" фактично розблоковується інструмент доступного кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги.

"Йдеться про підприємців, які вирішили створити власну справу з нуля і окрім ідеї не мають ані прийнятного заставного майна, ані звітності й історії діяльності. І це важливо, адже програма має стати доступною для якомога ширшого кола підприємців. Звісно, у разі необхідності, діючий бізнес теж зможе отримати часткову кредитну гарантію, що покраватиме до 50% його кредиту за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", - сказав Гашев.

Станом на 26 лютого 2020 року Фонд розвитку підприємництва, який управляє програмою "Доступні кредити 5-7-9%", узгодив проєкт договору про надання часткових кредитних гарантій з усіма діючими уповноваженими банками (АТ «Укрексімбанк», АТ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк») та протягом найближчого часу планує їх підписати з тим, щоб починаючи з 1 березня 2020 офіційно запровадити механізм кредитних гарантій в рамках програми передусім для підтримки фінансування новостворених підприємств. Один з банків уже підписав договір з Фондом, щоб уже з 1 березня клієнти змогли скористатися такою опцією, інші банки - на черзі.