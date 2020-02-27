Ліквідація тіньового ринку ПДВ заощаджує державі щомісяця 1-2 мільярди

Вдосконалена система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ дає змогу державі економити близько 1-2 млрд гривень щомісяця.

Про це в ході наради за участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо запуску оновленої системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ сказав голова Державної податкової служби Сергій Верланов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У 2017 році була презентована існуюча, але значно трансформована система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкової накладної. Вона пройшла декілька етапів трансформації. У травні минулого року так звана постанова №117 (Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної - ред.) була змінена точково по тих критеріях ризику, де ми провели аналіз і бачили найбільшу кількість зловживань. І вона довела свою ефективність", - сказав Верланов.

Він зазначив, що "білий" бізнес став менше витрачати часу на доведення того, що операції були реальними. Ефективність адміністрування ПДВ підвищилась на 15-20%, а в грошовому вимірі - це 1-2 млрд грн в місяць.

"Станом на сьогодні відшкодування ПДВ відбувається в автоматичному режимі без збою. План за 2019 рік було виконано саме завдякі ефективності цієї постанови", - підкреслив посадовець.

Однак він зауважив, що у процесі роботи системи її у службі аналізують з метою поліпшення.

"Ми розробили нову постанову (№1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» - ред.), прийняли на уряді в грудні місяці і вона набрала чинності 1 лютого. Під цю постанову було оновлено програмне забезпечення, воно установлено по всій Україні", - зауважив Верланов.