Уряд спростив пересування габаритної сільгосптехніки
Укрінформ
Уряд ухвалив постанову, яка скасовує необхідність отримання дозволу для пересування великогабаритної сільськогосподарської техніки.
Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook.
“Відтепер пересування сільгосптехніки буде спрощене. Уряд підтримав постанову, яка скасовує необхідність отримання дозволу для техніки шириною до 2,6 метрів, а також дозвіл для техніки шириною від 2,6 метрів до 3,75 метрів, за умови дотримання спеціальних правил безпеки (машина супроводу, знак об’їзду, проблискові маячки, тощо)”, - написав Висоцький.
За його словами, відтепер не треба буде чекати на отримання дозволів на кожний окремий виїзд по кожній одиниці техніки.
“Входимо в новий сезон польових робіт зі значним спрощенням”, - підсумував заступник міністра.