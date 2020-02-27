Коронавірус "гальмує" торгову інтеграцію України і Китаю - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає, що ситуація з поширенням коронавірусу сповільнює процеси, пов'язані з запланованою торговою інтеграцією України і Китаю.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, відповідаючи на запитання дописувачів.

"Уповільнює (ситуація з коронавірусом - ред.) багато процесів. Нам потрібні інвестиції, відкриття нових промислових об’єктів. Ми могли б вже динамічно говорити про це з Китаєм, але поки лише активно пропрацьовуємо проєкти з нашого боку", - зазначив Кулеба.

Однак, він висловив сподівання, що ситуація невдовзі стабілізується, і у І півріччі він як віцепрем'єр уже зможе відвідати Китай.

Як повідомлялося, у світі станом на 27 лютого підтверджено 82 тис. 140 випадків зараження коронавірусом, понад 2800 хворих померли, 32 тис. 755 одужали.

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В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.