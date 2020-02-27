У поліції запрацювали «телефони довіри» з метою детінізації економіки

У кожній області України запрацювали "телефони довіри" поліції для повідомлень громадян щодо правопорушень у сферах незаконного використання надр, обігу тютюну, тощо.

Про це інформує Національна поліція України у Facebook.

"Для оперативного реагування на повідомлення громадян такі лінії створені у кожній області", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що на виконання рішення уряду на території України поліцейські проводять комплекс превентивних заходів з протидії незаконному використанню надр, обігу деревини, пального, спирту, тютюну, лікеро-горілчаної продукції та гральному бізнесу.

Тож, з метою координації зусиль та покращення ефективності з протидії правопорушенням у цих сферах у регіонах створені спільні робочі групи.

"Для оперативного реагування та припинення протиправної діяльності в кожному обласному управлінні стратегічних розслідувань запрацювали «телефони довіри». Відтак громадяни, які мають інформацію про вчинення правопорушень, можуть звертатися на спецлінію «102» або на «телефони довіри», - додали у поліції.

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Зокрема, про такі правопорушення можна повідомити у кожній області за наступними "телефонами довіри":

- Вінницька область: +38 (097) 264-55-60;

- Волинська: +38 (0332) 74-23-37, + 38 (050) 726-25-56;

- Дніпропетровська: +38 (096) 138-22-14;

- Донецька: +38 (050) 447-42-17;

- Житомирська: +38 (068) 860-99-37;

- Закарпатська: +38 (066) 805-92-85;

- Запорізька: +38 (098) 777-62-80;

- Івано-Франківська:+38 (097) 933-77-65;

- Київська: +38 (068) 733-57-37, +38 (044) 271-62-60;

- у Києві: +38 (098) 002-29-29;

- Кіровоградська: +38 (096) 976-06-04, +38 (0522) 24-23-43;

- Луганська: +38 (095) 367-90-10;

- Львівська: +38 (032) 226-52-02;

- Миколаївська: +38 (050) 941-96-67;

- Одеська: +38 (048) 779-44-26;

- Полтавська: +38 (099) 537-32-58;

- Рівненська: +380 (68) 951 08 98;

- Сумська: +38 (0542) 60-10-12;

- Тернопільська: +38 (098) 624-00-32;

- Харківська: +38 (068) 911-67-70;

- Херсонська: +38 (097) 155-36-65;

- Хмельницька: +38 (050)-531-34-68;

- Черкаська: +38 (097) 012-93-94, +38 (0472) 393-222;

- Чернівецька: +38 (0372) 59-12-02, +38 (098) 00-22-188;

- Чернігівська: +38 (0462) 662-844, +38 (063) 450-14-25.