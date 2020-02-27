До Мінфіну надійшли 84% паспортів бюджетних програм

До Міністерства фінансів України станом на 27 лютого 2020 року на погодження надійшло 409 із 487 паспортів бюджетних програм, що потребують затвердження цього року. Погоджено 363 паспорти.

Відповідну інфографіку міністр фінансів України Оксана Маркарова опублікувала у Facebook.

Згідно з даними інфографіки, станом на 27 лютого 2020 року із 487 паспортів бюджетних програм, що потребують затвердження у поточному році, до Міністерства фінансів України на погодження надійшло 409 паспортів. З них вже погоджено 363 паспорти, а 17 повернуло на доопрацювання, наразі опрацювуються 29 паспортів.

"Активно працюємо і постійно наголошуємо на необхідності всім головним розпорядникам максимально швидко затвердити всі паспорти бюджетних програм, термін по яким був 14 лютого. При чому вчасність така ж важлива, як і якість паспортів і показників ефективності, закладених в них. Бюджетна дисципліна щодо паспортів в цьому році вища ніж в минулому, але ще не ідеальна", - зазначила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Рахункової палати, у січні 2020 року не проведено видатків державного бюджету і не надано кредитів на 2,2 млрд гривень через відсутність затверджених паспортів бюджетних програм.