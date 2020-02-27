До Мінфіну надійшли 84% паспортів бюджетних програм
Відповідну інфографіку міністр фінансів України Оксана Маркарова опублікувала у Facebook.
Згідно з даними інфографіки, станом на 27 лютого 2020 року із 487 паспортів бюджетних програм, що потребують затвердження у поточному році, до Міністерства фінансів України на погодження надійшло 409 паспортів. З них вже погоджено 363 паспорти, а 17 повернуло на доопрацювання, наразі опрацювуються 29 паспортів.
"Активно працюємо і постійно наголошуємо на необхідності всім головним розпорядникам максимально швидко затвердити всі паспорти бюджетних програм, термін по яким був 14 лютого. При чому вчасність така ж важлива, як і якість паспортів і показників ефективності, закладених в них. Бюджетна дисципліна щодо паспортів в цьому році вища ніж в минулому, але ще не ідеальна", - зазначила Маркарова.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Рахункової палати, у січні 2020 року не проведено видатків державного бюджету і не надано кредитів на 2,2 млрд гривень через відсутність затверджених паспортів бюджетних програм.