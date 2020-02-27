У Міненерго презентували проєкт Єдиної екоплатформи

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля презентували проєкт Єдиної екологічної платформи, яка дозволить якісно, доступно та прозоро отримувати доступ до інформації про природні ресурси.

Про це повідомляє пресслужба Мінекоенерго.

Зазначається, що платформа складатиметься з 4 модулів: е-надрокористування; е-лісова галузь; е-водна галузь, е-рибна галузь та 7 блоків: відкритий доступ до ресурсів, е-послуги, е-звітування; е-простежуваність; екологічний моніторинг; екологічне інспектування та feedback window.

“Є кілька рішень уряду про те, що інформація про користування надрами повинна бути максимально зручною та прозорою, і надалі доступ до природних ресурсів буде реалізовуватись лише через відкриті аукціони. Зараз ми працюємо над тим, щоб оцифрувати дані, і кожен, хто користується гаджетами або будь-яким цифровим інтерфейсом, може стати учасником процесу і користувачем сервісів, які надає держава для своїх громадян”, — наголосив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Заступник міністра Володимир Головатенко пояснив основні принципи роботи платформи.

“Зараз доступ до спільних обмежених ресурсів у переважній більшості випадків є дискреційним, а за допомогою єдиного ресурсу кожен громадянин України матиме можливість отримати інформацію про спільні обмежені ресурси, їх використання; ознайомитись з відкритими реєстрами по кожному з напрямків; через "єдиний кабінет" обрати на публічній електронній карті об’єкт, який бажає взяти у користування, та одразу подати заявку на оформлення дозвільних документів або проведення аукціону; отримати дані екологічного моніторингу; відслідковувати роботу Держекоінспекції; оперативно реагувати на інформацію про легальність використання природних ресурсів; передавати матеріали до природоохоронних органів для виїзду на місце здійснення незаконного використання природних ресурсів та перевірки встановлених фактів; надавати відповіді на запити, отримувати, обробляти, використовувати та зберігати інформацію, надану громадянам”, - підкреслив він.

Наголошується, що сервіс подання електронних документів для суб’єктів господарювання підвищить рівень комфорту користувачів та дозволить в режимі 24/7 обрати об’єкт, подати заявку на оформлення дозвільних документів або проведення аукціону; взяти участь в аукціоні за право доступу до природного ресурсу; відстежувати етапи отримання права на користування природним ресурсом та інше.

Процедуру подання документів на користування природними ресурсами можна буде зробити в один клік замість необхідності багаторазового звернення до регулятора. Крім того, Єдина екологічна платформа дозволить суб’єктам господарювання не тільки позбутися великого «паперового багажу», а й заощадити значні матеріальні, фінансові та часові ресурси.

Концепт політики, яким передбачається створення платформи, розроблений Мінекоенерго за участі експертів Офісу ефективного регулювання BRDO. Деякі модулі платформи доступні користувачам уже зараз. Повноцінну роботу ресурс розпочне наприкінці цього року.