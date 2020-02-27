Директор Укргідроенерго прокоментував свою "більшу, ніж у Трампа" зарплату

У ПрАТ "Укргідроенерго" називають маніпулятивними заяви щодо зависокого рівня зарплат у керівників держпідприємств, оскільки методологія їх нарахування була затверджена урядовою постановою.

Про це йдеться у заяві «Укргідроенерго».

«Затвердіть нову методологію – ми її впровадимо і знизимо заробітні плати топ-менеджменту», - наголосив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

Коментуючи власну зарплату, Сирота наголосив, що не вважає методологію, відповідно до якої вона нараховувалася, такою, що відповідає реаліям.

Водночас він підкреслив, що Укргідроенерго самостійно не переглядає та не встановлює посадовий оклад та розмір винагороди генеральному директору компанії.

"Визначення розміру посадового окладу та премій гендиректору Укргідроенерго здійснюється виключно в межах, визначених постановою Кабінету міністрів. Фактичний розмір винагороди визначався та був погоджений Міненерговугілля (нині – Мінекоенерго). З 1 липня 2019 року розмір винагороди визначається відповідно до Положення про винагороду виконавчого органу Укргідроенерго, затвердженого рішенням Наглядової ради Укргідроенерго, виключно на умовах та в розмірах визначених наказами Міненерговугілля. Таким чином, Наглядова рада Укргідроенерго не встановлювала іншої методології чи нових розмірів винагороди гендиректору компанії", - йдеться у заяві.

В Укргідроенерго також нагадали, що критерії та показники до визначення винагород керівників державних компаній були затверджені Кабміном ще у 1999 році, та є чинними до сьогодні. Сама ж методологія визначення розміру та нарахування була розроблена і затверджена акціонером – державою, в особі профільного міністерства.

"Вона (методологія, - ред.) є діючою. Крім того, перегляд розміру посадового окладу генерального директора залежить від росту тарифної ставки робітника основного виробництва в Укргідроенерго або суттєвого поліпшення основних показників діяльності товариства, що підтверджується реальними даними фінансової звітності, затверджується органом управління в межах компетенції якого знаходиться дане питання", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, 26 лютого Мінекоенерго опублікувало заяву, в якій зазначалося, що міністерство не підтримує виплати у 2019 році керівнику Укргідроенерго.

Постанова Кабінету міністрів України N859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» зі змінами та доповненнями була ухвалена 19 травня 1999 року та є чинною на сьогоднішній день.

Наказ Міненерговугілля від 12.01.2017 N16 був зареєстрований Міністерством юстиції України 12.05.2017 за N597\30645 та є чинним на сьогоднішній день.

Наказ Міненерговугілля від 10.08.2018 N413 був зареєстрований Міністерством юстиції України 03.09.2018 за N1003\32455 та є чинним на сьогоднішній день.

ПрАТ «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні, що включена до переліку 15 найбільших підприємств державного сектору економіки, сумарні активи яких складають 70 відсотків від загального показника у держсекторі. Укргідроенерго входить до десятки найефективніших державних підприємств. До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва.