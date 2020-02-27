Мінекономіки пропонує виділити понад 90 мільярдів на програми держпідтримки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропонує виділити на підтримку промисловості, сільського господарства та експорту в 2021-2023 рр. понад 90 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства сформувало бюджетну декларацію на 2021-2023, в якій запропонувало виділити на ці роки понад 90 млрд грн на підтримку пріоритетних напрямків: промисловість, сільське господарство, експорт", - йдеться в повідомленні.

По роках сума держпідтримки промисловості, сільського господарства та експорту становить: 26 млрд - на 2021 рік, 31 млрд - на 2022 рік, 33 млрд - на 2023 рік.

У Мінекономіки зазначають, що на 2021-2023 рр. на підтримку пріоритетних напрямків пропонується виділити: промисловість - понад 32,65 млрд грн, сільське господарство - 45,52 млрд грн, експорт - 12,41 млрд грн.

Зокрема, сума підтримки для збільшення обсягу сільськогосподарської продукції, розвитку підприємств агропромислового комплексу та забезпеченню продовольчої безпеки і стабільності ринків на три наступні роки загалом складає 45,52 млрд грн. і розподіляється по наступних напрямках: фінансова підтримка сільгосптоваровиробників – 40,9 млрд грн, Фонд часткового гарантування кредитів – 3,12 млрд грн та кредити фермерським господарствам – 1,5 млрд грн.

Сума підтримки, що дозволить підвищити експортний потенціал країни, загалом 12,41 млрд грн: підтримка та просування експорту - 410 млн грн, експортно-кредитне агентство – 6,0 млрд грн та компенсація відсотків по кредитах експортерів – 6,0 млрд грн.

За різними напрямками на підтримку промисловості планується виділити загалом понад 32,65 млрд грн, зокрема: на розвиток авіабудування – 16,9 млрд грн, на компенсацію кредитів за придбання виробничого обладнання – 6,0 млрд грн, на співфінансування проектів смарт-спеціалізація регіонів – 6,75 млрд грн, на створення Фонду енергоефективності у промисловості – 3,0 млрд грн.

У Мінекономіки наголошують, що за експортними програмами підтримка надається у тому числі підприємствам промисловості. Таким чином загальна сума підтримки для промисловості може бути збільшена.

На 2020 рік заплановано 4 млрд грн за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників". Напрям "здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі землі сільськогосподарського призначення" буде додано до програми підтримки сільгоспвиробників після схвалення народними депутатами законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Виплати розпочнуться із квітня. Крім того, на 2020 рік заплановано виділення 45 млн грн на програми підтримки та просування експорту.