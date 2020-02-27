Гончарук візьме участь у нараді щодо системи моніторингу податкових ризиків

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у четвер, 27 лютого, візьме участь у нараді, присвяченій запуску оновленої системи моніторингу податкових ризиків.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"27 лютого відбудеться нарада за участі Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо запуску оновленої системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нарада проходитиме в режимі селекторного зв'язку з усіма регіональними управліннями ДПС та ДФС.

Захід, який відбудеться у Києві за адресою: Львівська площа, 8, розпочнеться о 10:30.