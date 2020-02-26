Запоріжсталь на третину зменшила відрахування до державного бюджету

ПАТ «Запоріжсталь» за 2019 рік перерахувало до державного бюджету України 2,5 млрд грн, що на 33% менше, ніж за 2018 рік.

Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі підприємства.

«Запоріжсталь» в 2019 році перерахувала до Державного бюджету України 2,5 млрд гривень, що на 33% менше рівня 2018 року (3,8 млрд гривень в 2018 р). До місцевих бюджетів комбінат в 2019 році перерахував 670 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

На комбінаті зазначають, що зберегли відрахування до місцевих бюджетів на рівні 2018 року за рахунок зростання заробітної плати у 2019 році (в середньому на 25%) і, відповідно, зростання відрахувань податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Як повідомлялося, ПАТ «Запоріжсталь» – підприємство з повним металургійним циклом. Проєктні потужності комбінату дозволяють виробляти на рік близько 6,3 млн тонн агломерату, 4,2 млн тонн чавуну, 4,07 млн ​​тонн сталі, 3,7 млн ​​тонн гарячого і 1,2 млн тонн холодного прокату.