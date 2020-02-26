Запоріжсталь на третину зменшила відрахування до державного бюджету

Запоріжсталь на третину зменшила відрахування до державного бюджету

Укрінформ
ПАТ «Запоріжсталь» за 2019 рік перерахувало до державного бюджету України 2,5 млрд грн, що на 33% менше, ніж за 2018 рік.

Про це Укрінформ повідомили у пресслужбі підприємства.

«Запоріжсталь» в 2019 році перерахувала до Державного бюджету України 2,5 млрд гривень, що на 33% менше рівня 2018 року (3,8 млрд гривень в 2018 р). До місцевих бюджетів комбінат в 2019 році перерахував 670 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

На комбінаті зазначають, що зберегли відрахування до місцевих бюджетів на рівні 2018 року за рахунок зростання заробітної плати у 2019 році (в середньому на 25%) і, відповідно, зростання відрахувань податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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Як повідомлялося, ПАТ «Запоріжсталь» – підприємство з повним металургійним циклом. Проєктні потужності комбінату дозволяють виробляти на рік близько 6,3 млн тонн агломерату, 4,2 млн тонн чавуну, 4,07 млн ​​тонн сталі, 3,7 млн ​​тонн гарячого і 1,2 млн тонн холодного прокату.

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