У Загребі відбувся семінар щодо ведення бізнесу в Україні

У Хорватській економічній палаті в Загребі відбувся семінар з питань ведення бізнесу в Україні для зацікавлених хорватських ділових кіл.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Хорватія

"Захід, який відбувся за сприяння Посольства України в Хорватії та хорватського диппредставництва в Україні, відвідали представники понад 50-ти хорватських компаній, банківських установ, юридичних фірм, Міністерства закордонних та європейських справ та інших установ Хорватії", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, заступник директора Департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександра Нечипоренко у своїй презентації представила бізнес-клімат в Україні, її інвестиційну привабливість, структуру українського ринку та можливі сфери двосторонньої ділової співпраці.

Партнер ЮФ «Василь Кисіль і партнери» Олександр Бородкін сфокусував увагу присутніх на правових аспектах ведення іноземними підприємцями бізнесу в Україні, зокрема, розповів про порядок започаткування і ведення бізнесу в Україні іноземними діловими колами, митне та податкове регулювання, функціонування банківського сектора, процедуру врегулювання комерційних спорів.

Посол України Василь Кирилич у межах заходу провів зустріч з віцепрезидентом ХЕП Іваном Барбаричем, під час якої сторони обговорили напрями подальшої взаємодії, спрямованої на розширення українсько-хорватської ділової активності.