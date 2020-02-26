Остаточне рішення про подальшу долю ДАБІ ще не прийняли - Гончарук

Уряд розглядає різні варіанти реформування Державної архітектурно-будівельної інспеції, і рішення буде прийнято найближчим часом.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи буде це ліквідація повна ДАБІ, чи буде її реорганізація, ми подивимось. Тут ще є певні варіанти, але найближчим часом ми вийдемо з цим рішенням", - сказав Гончарук.

За його словами, зокрема, розглядається можливість створення нового органу.

"Є багато організаційних питань. Ми не хочемо легковажити таким рішенням для того, щоб не створити дискомфорт на ринку. Те, що ми "схематоз" в будівництві найближчим часом поборемо, в мене взагалі не викликає сумнівів. Це лише питання невеликого проміжку часу", - підкреслив Прем'єр-міністр.

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Як повідомлялося, 17 січня Гончарук заявив, що уряд вивчить питання щодо ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ).

Державна архітектурна-будівельна інспекція України (ДАБІ) була створена у 2014 році і є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Основними завданнями ДАБІ є: здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт; здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках; ліцензування будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків, та здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.