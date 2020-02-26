Податкова виявила порушення під час 52% перевірок, проведених у січні

Державна податкова служба у січні поточного року у ході первірки суб’єктів господарювання виявила 262 випадки, або 52% від загальної кількості, порушень податкового законодавства.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Протягом січня 2020 року Державна податкова служба провела 501 перевірку суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам. У результаті органи ДПС виявили 262 випадки, або 52% від загальної кількості, порушень податкового законодавства", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, податкова донарахувала порушникам до сплати 74 млн грн податку на доходи фізичних осіб, понад 23 млн грн єдиного внеску та близько 5 млн грн військового збору.

У січні за результатами заходів податкового контролю було виявлено близько 900 найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцем без належного оформлення трудових відносин.