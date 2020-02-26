Уряд затвердив перелік програм, які фінансуватимуться з державного фонду

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 26 лютого затвердив перелік програм та проєктів, які фінансуватимуться коштом державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Затвердили на Уряді перелік програм та проєктів, які фінансуватимуться коштом державного фонду регіонального розвитку. Ідеться про 402 проєкти, з них 206 — об’єкти програми "Велике будівництво", - написав Гончарук.

За словами Прем'єр-міністра, на програми "Великого будівництва" між областями України Міністерство розвитку громад та територій України розподілить 5,2 млрд грн коштів з ДФРР із 7,5 млрд грн, передбачених у 2020 році.

Гончарук додав, що також уряд на сьогоднішньому засіданні затвердив порядок використання коштів на будівництво та реконструкцію: Запорізького мосту, траси Одеса — Мелітополь — Новоазовськ на ділянці Одеса — Миколаїв — Херсон та траси Київ — Суми — Харків в межах Чернігівської та Сумської областей.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 березня 2020 року стартує затверджена урядом програма "Великого будівництва доріг", в рамках якої цього року буде збудовано 4 тис. кілометрів доріг державного значення та 2,5 тис. кілометрів - місцевого.