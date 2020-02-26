Мінськ виставив Москві рахунок за "брудну" нафту на $61 мільйон

Білоруський концерн "Білнафтохім" може отримати від Росії близько $61 млн компенсації за збитки через форс-мажор з "брудною" нафтою у нафтопроводі "Транснафти" "Дружба".

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на інформацію концерну "Білнафтохім".

"Цю суму було розраховано виходячи з ціни, за якою Москва розрахувалася з іншими країнами, - $15 за барель, а по протоколу Мозирський НПЗ переробив 563 тис. тон "брудної" нафти", - йдеться в повідомленні.

Раніше, 25 лютого, заступник голови "Білнафтохіму" Володимир Сизов заявив, що сторони підписали протокол про компенсацію витрат Мінська з розрахунку $15 за барель. У той же день глава МЗС Білорусі Володимир Макей зазначав, що через форс-мажор з "брудною" нафтою і через російські обмеження на вивезення нафтопродуктів білоруський експорт відповідної продукції у 2019 році знизився на $ 2 млрд 55 млн.

Як повідомлялося, у квітні 2019 року Білорусь виявила в нафтопроводі "Дружба" некондиційну нафту з підвищеним вмістом хлорорганіки. Постачання і транзит нафти були припинені доти, поки "брудну" нафту не витіснили з трубопроводу. Через це знизилися доходи білоруського оператора нафтопроводу, а білоруські НПЗ недоотримали нафту. Мінськ не раз вимагав фінансової компенсації витрат.