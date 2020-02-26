Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Легбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Легбанк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"24 лютого 2020 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Легбанк» було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юридичної особи. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 24 лютого 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Легбанк».

У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ «Легбанк» отримано 111,9 млн грн, що становить 97,9% від загальної гарантованої суми.

Як повідомлялось, у лютому 2015 року НБУ прийняв рішення ліквідувати Легбанк.