За січень до неплатоспроможних банків надійшло майже вдвічі більше коштів

До неплатоспроможних банків за січень 2020 року надійшло 657,5 млн грн, що майже вдвічі більше, ніж за січень 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"У січні 2020 року надходження коштів на рахунки неплатоспроможних банків склали 657,5 млн грн, що майже вдвічі більше, ніж у січні 2019 року (345,6 млн грн). Від реалізації активів цих банків за перший місяць 2020 року надійшло 569,1 млн грн", - йдеться у повідомленні.

За обсягами надходжень від продажу майна лідирували: АТ «ВТБ Банк» (170,5 млн грн), АТ «Дельта Банк» (163,6 млн грн), ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (72,4 млн грн), ПАТ «КБ «Надра» (54,9 млн грн), АТ «КБ «Експобанк» (32,1 млн грн).

За рахунок погашення кредитів банки у січні 2020 року отримали 84,8 млн грн, оренди майна – 3,6 млн грн. Від погашення цінних паперів кошти у звітний період не надходили.

Як повідомлялося, у січні 2019 року від продажу активів надходження до неплатоспроможних банків становили 261,3 млн грн.