Нафта торгується різноспрямовано на тлі страхів про вірус

Ф'ючерси на нафту торгуються різноспрямовано в середу після триденного зниження на тлі посилення страхів про пандемію коронавірусу і надій на додаткове скорочення видобутку групою ОПЕК +.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,2% до $ 54,82 за барель, тоді як ф'ючерси на WTI додали 0,04% до $ 49,92 за барель.

Страхи про пандемію посилилися, в той час як влада намагається запобігти подальшому поширенню коронавірусу, який виявлено вже приблизно в 30 країнах.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман повідомив у вівторок, що впевнений, що група ОПЕК + буде відповідально реагувати на поширення коронавірусу.

За даними Американського інституту нафти, запаси нафти в США зросли на 1,3 мільйона барелів до 444,4 мільйона за тиждень, що завершився 21 лютого, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 2 мільйони барелів.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 53,94 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 54,35 долара за барель, що на 9 центів вище за рівень закриття торгів ($ 54,26).