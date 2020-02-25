Досвід Естонії у сфері ІТ-економіки цінний для України — Разумков

Досвід Естонії з електронного урядування та кібербезпеки є дуже цінним для України.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час зустрічі з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд в рамках робочого візиту до цієї країни, інформує пресслужба апарату парламенту.

«Одним з основних пунктів передвиборчої кампанії чинного Президента та партії більшості було створення «Держави у смартфоні». Тому позитивний досвід Естонії з електронного урядування, діджиталізації, розвитку ІТ-економіки є дуже цінним для нас», - сказав Разумков та відзначив широкий практичний досвід Естонії у сфері ІТ-економіки та кібербезпеки.

Голова Верховної Ради під час зустрічі також зазначив, що пріоритетом для України залишається рух до ЄС та НАТО.

«Позиції Парламенту та Президента у цьому питанні повністю збігаються. Ми маємо продовжувати працювати над впровадженням тих європейських норм права, які дозволять нам реалізувати принципові кроки на шляху України до Європи», - наголосив Разумков.

Серед важливих реформ Голова Верховної Ради назвав боротьбу з корупцією та лібералізацію економіки.

Як повідомлялося, Разумков у вівторок, 25 лютого, розпочав офіційний візит до Естонії. Крім зустрічі з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюланд, заплоновані також зустрічі зі спікером естонського парламенту (Рійгікогу) Хенном Пиллуаасом, міністром оборони Юрі Луйком та міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу. Голова українського парламенту також відвідає Естонський центр систем електронного адміністрування «E-Estonia».