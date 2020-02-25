Механізм субсидій передбачає гнучкий індивідуальний підхід - Мінсоцполітики

Механізм субсидій передбачає компенсацію витрат громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Він розрахований на те, щоб застосовувати гнучкий індивідуальний підхід для розрахунку субсидій.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, повідомляє пресслужба міністерства.

“Рахунок за житлово-комунальні послуги - річ індивідуальна. Ми можемо говорити про середні показники, але не треба забувати про те, що рахунок складається з двох величин, а саме: з тарифу за послугу та кількість спожитої послуги. Звичайно і на розмір субсидії (компенсації) впливає декілька факторів, таких як: умови проживання людини (параметри тих послуг, які людина використовує); ціна і тариф, яка встановлена відповідним органом для конкретного виду послуги; доходи членів домогосподарства”, - сказав Музиченко.

За його словами, індивідуальний підхід базується на тому, що кожне домогосподарство має визначений індивідуальний відсоток платежу, який сплачується відповідно до доходів. А також полягає ще й в тому, що громадянин має можливість у будь-який час вибрати форму отримання виплат (готівкову, безготівкову). Він зазначив, що на сьогодні 95% отримувачів субсидій отримують іх в готівковій формі.

Також Музиченко звернув увагу на те, що з 2018 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) було спрощено процедуру отримання субсидій.

”Для отримання субсидії відповідній категорії громадян необхідно: стати на облік як ВПО за адресою проживання без реєстрації місця проживання, без переоформлення особових рахунків, оформлення договорів оренди, виключно на підставі довідки ВПО, за адресою проживання оформити житлову субсидію”, - наголосив заступник міністра.

У Бюджеті 2020 року передбачено 47,6 млрд грн на виплату пільг і субсидій щодо житлово-комунальних послуг, у попередньому році на це було спрямовано 46, 4 млрд грн. Cередній розмір субсидії становить близько 1200 грн, пільги - 750 грн.