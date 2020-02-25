Укравтодор увів торік в експлуатацію 847 кілометрів доріг

У 2019 році Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) ввело в експлуатацію 847 кілометрів доріг загальною вартістю 21 млрд гривень.

Про це йдеться у публічному звіті агентства, повідомляє пресслужба Укравтодору.

“В 2019 році в експлуатацію було введено 847 км доріг, загальною вартістю 21 млрд грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із запланованих на минулий рік бюджетних програм майже всі були виконані більше ніж на 90%.

Зокрема, у 2019 році Укравтодор оновив ділянку дороги Н-08 із Запоріжжя до Маріуполя на 93%, витративши на це 1,2 млрд грн. На 97% були виконані заплановані ремонтні роботи, вартістю 4 млрд грн, за маршрутами Львів — Тернопіль — Умань та Біла Церква — Одеса — Миколаїв — Херсон. Загалом на вказаний маршрутах було введено в експлуатацію 106, 4 км доріг.

На 100% минулого року були виконані роботи з оновлення дороги Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград, 49 кілометрів якої було введено в експлуатацію в Харківській області. Загальна вартість робіт становила 1 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2018 року тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що в Україні відремонтовано 3 800 кілометрів автошляхів за рік. На ремонт доріг державного значення витрачено 23,8 млрд грн, на дороги місцевого значення - 11,5 млрд грн

У 2019 році на будівництво та реконструкцію доріг в Україні було виділено 55 млрд гривень. У серпні 2019 року Кабмін додатково виділив на розвиток автомобільних доріг державного значення понад 2 млрд грн.

У 2020 році Укравтодор має намір оновити 4 тис. км доріг державного значення та 2,5 тис. км доріг місцевого значення. У відомстві планують, що інтесивні ремонтні та будівельні роботи на українських дорогах триватимуть до листопада цього року.