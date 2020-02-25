Запаси вугілля в Україні цьогріч на 78% перевищують минулорічні — Держстат

Станом на 1 лютого 2020 року запаси кам’яного вугілля в Україні становили 4,3 млн тонн, що на 78,3% більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 лютого 2020 року запаси кам’яного вугілля в Україні зменшилися на 8,2% порівняно із 1 січня цього року, до 4,3 млн тонн (на 78,3% більше, ніж на 1 лютого 2018 року); важких паливних мазутів – на 7,0%, до 83,4 тис. тонн (на 26,0% менше).

Запаси моторних бензинів на початок лютого цього року у порівнянні із 1 січня 2020 року збільшилися на 7,1%, до 168,1 тис. тонн (на 2,1% менше, ніж на 1 лютого 2018 року); дизельного палива – на 4,9%, до 344,5 тис. тонн (на 3,7% менше); скрапленого газу – на 3,0%, до 23,5 тис. тонн (на 22,8% менше).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за минулий місяць в Україні було використано 3,4 млн тонн кам’яного вугілля; 4,4 млн кубометрів природного газу; 21,4 тис. тонн важких паливних мазутів. Також за вказаний період (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 33,5 тис. тонн моторних бензинів; 250,1 тис. тонн дизельного палива; 11,9 тис. тонн скрапленого газу.