Конкурентний ринок газу для населення можливий за умови зростання ціни - Герус

Конкурентний ринок газу для населення, на який зайде багато постачальників, можливий за умови зростання роздрібної ціни газу для населення.

Про це під час "Форуму реформ: на шляху до Вільнюса" сказав голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У більшості регіонів буде один постачальник. У Кіровоградській області це буде Нафтогаз, в інших областях - це відповідні газзбути. Не буде стояти черга з постачальників, щоб постачати газ населенню", - переконаний Герус.

Він нагадав, що населення може змінити постачальника уже зараз. Однак для масового приходу нових постачальників роздрібна ціна на газ має зрости.

"Давайте запитаємо у кінцевого споживача, що для нього важливо: обирати споживача чи щоб був стабільний ціновий фактор? Якщо постачальники підуть до споживача, вони всі свої затрати, ризики закладуть у ціну. Ринок для населення можливий, якщо роздрібна ціна буде на 20% вище, ніж зараз", - зазначив Герус.

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Як повідомляв Укрінформ, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що ринок газу для населення може запрацювати, якщо виконати дві умови: дозволити громадянам змінювати постачальника незалежно від наявності боргів і заборонити облгазам відключати споживача протягом року після переходу.

25 лютого 2020 року в Києві відбувається “Форум реформ: на шляху до Вільнюса”, де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорюють прогрес впровадження реформ за перші пів року діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.

У Вільнюсі 7 липня цього року відбудеться четверта конференція щодо реформ в Україні.